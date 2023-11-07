МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Введение дифференцированных энерготарифов в РФ поможет защитить добросовестных потребителей, которые используют электроэнергию исключительно для бытовых нужд, в случае принятия нововведения изменение тарифов произойдет с июля 2024 года, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Австрийские OMV и Wien Energie создали СП в сфере геотермальной энергетики

"Дифференцированные тарифы на электроэнергию защищают добросовестных потребителей, которые используют ее только для бытовых нужд", — прокомментировали в пресс-службе ФАС.

Ведомство также обратило внимание на тот факт, что введение изменений касательно энерготарифов с 1 января 2024 года не повлечет за собой изменение тарифов с этой даты. "Уровень тарифов, как и прежде, будет меняться с 1 июля 2024 года с учетом всех предусмотренных ограничений", — сообщили в ФАС.

В службе также отметили, что для населения дифтарифы будут утверждаться с учетом строгих ограничений индекса платы граждан. "Таким ценам антимонопольная служба уделяет пристальное внимание и отменяет решения региональных органов, если были нарушены предельные уровни тарифов", — подчеркнули в антимонопольной службе.

По данным ФАС, дифференцированные тарифы применяются уже в 7 российских регионах, и проблем с применением таких тарифов пока не возникало. "В ФАС России от граждан жалоб не поступало. Проведенные контрольно-надзорные мероприятия также не выявили нарушений. Диапазоны потребления электроэнергии установлены на необходимом уровне для удовлетворения потребностей домохозяйств и не повлекли дополнительных расходов граждан", — констатировало ведомство.

Ранее служба предложила с 1 января 2024 года ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию в регионах РФ (тариф повышается при росте энергопотребления) с целью решения проблемы перекрестного субсидирования и борьбы с "серым" майнингом.