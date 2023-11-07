МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ежегодно в России требуются тысячи специалистов в сфере энергетики, и спрос продолжает расти, в целом, около 70 тысяч вакансий в области электроэнергетики открываются ежегодно, сообщил РИА Новости начальник отдела подготовки кадров Центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе НИУ "МЭИ" Борис Сафронов. Новак заявил о росте поставок энергетических товаров в Китай

"Определить точное количество необходимых специалистов сложно из-за постоянных изменений требований в сфере электроэнергетики, однако, можно с уверенностью сказать, что спрос на высококвалифицированные кадры в этой области продолжает расти: ежегодно требуются тысячи новых сотрудников с учетом вводимых объектов и ухода сотрудников на пенсию. В последние годы открывается около 70 000 вакансий по электроэнергетике ежегодно", — сказал Сафронов.

Он отметил, что в настоящее время особенно востребованы инженеры-энергетики — они занимаются проектированием, строительством и эксплуатацией энергетических систем, также в приоритете находятся специалисты по электроснабжению, которые отвечают за разработку и обслуживание систем электроснабжения, а в условиях роста потребления электроэнергии и строительства новых электростанций и подстанций, спрос на таких специалистов растет.

Кроме того, в современной электроэнергетике всегда есть потребность в специалистах по энергетической безопасности, метрологии и контролю качества электроэнергии, эти специалисты гарантируют надежность и стабильность работы энергосистем, еще одна востребованная группа специалистов – специалисты по солнечной и ветровой энергетике — развитие возобновляемой энергетики также открывает новые возможности для трудоустройства в связи с повышенным в последнее время интересом к альтернативным источникам энергии.

"Сегодня благодаря технологическому прогрессу наблюдается переход к умной электросети, разработка и эксплуатация которой требуют кадры со специализированными знаниями и навыками в области автоматизации и управления сетью. Именно эксперты, обладающие навыками по работе с системами автоматизации и централизованного управления, становятся особенно востребованными, так как они обеспечивают эффективную диспетчерскую работу, контроль за потреблением электроэнергии, планирование и оптимизацию работы сетей электропередачи", — добавил Сафронов.

Компании в отрасли электроэнергетики нуждаются в широком круге специалистов, начиная от инженеров и диспетчеров, заканчивая специалистами в области обслуживания и ремонта электрооборудования, внедрение новых технологий способствует появлению новых рабочих мест и требует постоянного развития и переподготовки кадров, "крайне важно, чтобы образовательные учреждения могли предоставить качественное профессиональное обучение, чтобы удовлетворить потребности рынка и обеспечить устойчивое развитие электроэнергетики", — заключил эксперт.