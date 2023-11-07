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Ноябрьская встреча ОПЕК+ состоится в Вене
Энергетика
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Страны-участницы ОПЕК+ проведут заседание мониторингового комитета и встречу глав делегаций очно в Вене 26 ноября, рассказали РИА Новости источники в делегациях. Один из... ПРАЙМ, 07.11.2023
энергетика, экономика, новости, опек, встреча, мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Страны-участницы ОПЕК+ проведут заседание мониторингового комитета и встречу глав делегаций очно в Вене 26 ноября, рассказали РИА Новости источники в делегациях.
Один из собеседников подтвердил агентству, что мероприятия пройдут в очном формате. Он добавил, что встреча стран, входящих в организацию ОПЕК, состоится 25 ноября.
Организация стран — экспортеров нефти была создана в 1960-м году для контроля квот добычи "черного золота". Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на рынке.