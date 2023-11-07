МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Страны-участницы ОПЕК+ проведут заседание мониторингового комитета и встречу глав делегаций очно в Вене 26 ноября, рассказали РИА Новости источники в делегациях. Россия будет работать с ОПЕК по стабилизации энергорынка, сказало Минэнерго

Один из собеседников подтвердил агентству, что мероприятия пройдут в очном формате. Он добавил, что встреча стран, входящих в организацию ОПЕК, состоится 25 ноября.

Организация стран — экспортеров нефти была создана в 1960-м году для контроля квот добычи "черного золота". Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на рынке.