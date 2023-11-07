2023-11-07T15:05:46+03:00
2023-11-07T15:05:46+03:00
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В Минэнерго рассказали, кто заплатит за электричество больше в 2024 году
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Изменение стоимости электричества после установления дифференцированных тарифов затронет тех, кто потреблял его в объемах, существенно выше среднего значения по региону,... ПРАЙМ, 07.11.2023
энергетика, общество , новости, россия, минэнерго рф, дифференцированные тарифы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Изменение стоимости электричества после установления дифференцированных тарифов затронет тех, кто потреблял его в объемах, существенно выше среднего значения по региону, процитировало Минэнерго РФ в своем сообщении слова замминистра энергетики Павла Сниккарса.
"Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях", — заявил Сниккарс.
ФАС России предложила с 1 января 2024 года установить дифференцированные тарифы на электричество, когда тариф повышается при росте энергопотребления, в российских регионах с целью решения проблемы перекрестного субсидирования.
В Минэнерго отметили, что нововведение не является обязательным, решении и вводе дифференцированных тарифов принимается решением властей соответствующего региона самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан.
Сниккарс добавил, что меры поддержки граждан в части субсидирования по электроэнергии следует делать более адресными для нуждающихся категорий граждан.