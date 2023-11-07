МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Изменение стоимости электричества после установления дифференцированных тарифов затронет тех, кто потреблял его в объемах, существенно выше среднего значения по региону, процитировало Минэнерго РФ в своем сообщении слова замминистра энергетики Павла Сниккарса. Эксперт предупредил о кадровом голоде в российской электроэнергетике

"Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях", — заявил Сниккарс.

ФАС России предложила с 1 января 2024 года установить дифференцированные тарифы на электричество, когда тариф повышается при росте энергопотребления, в российских регионах с целью решения проблемы перекрестного субсидирования.

В Минэнерго отметили, что нововведение не является обязательным, решении и вводе дифференцированных тарифов принимается решением властей соответствующего региона самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан.

Сниккарс добавил, что меры поддержки граждан в части субсидирования по электроэнергии следует делать более адресными для нуждающихся категорий граждан.