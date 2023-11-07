МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. В Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозируют, что мировая экономика и спрос на топливо будут расти, несмотря на такие трудности, как высокая инфляция и процентные ставки. Об этом во вторник заявил генсек картеля Хайсам аль-Гайс. Ноябрьская встреча ОПЕК+ состоится в Вене

Экономика США растет, тогда как Европа испытывает трудности, отметил аль-Гайс в рамках конференции Argus European Crude Conference в Лондоне. Даже в Китае, где карантинные меры отменялись более медленно, чем ожидалось, экономический рост может составить 4,5 процента — 5 процентов, что превысит показатель Европы, добавил аль-Гайс.

"Что касается спроса и его перспектив, в краткосрочной и среднесрочной перспективе мы ожидаем устойчивого роста мировой экономики, несмотря на все трудности и проблемы", — отметил он.

Согласно опубликованным во вторник данным, импорт нефти в Китай в октябре заметно вырос как в годовом, так и в месячном сопоставлении. В то же время совокупный экспорт снижался быстрее, чем ожидалось, отражая слабый спрос на мировом рынке.

В ноябре-декабре китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут снизить потребление нефти, что, вероятно, ограничит спрос и усилит падение цен.