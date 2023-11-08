МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что российские и казахстанские энергокомпании планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Названа доля нацвалют в расчетах России и Казахстана в первом полугодии

Текст интервью Владимира Путина газете "Казахстанская правда" опубликован на сайте Кремля.

"Ведущие российские компании: "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" – вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов и планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество", — сказал он.

При этом президент России заявил, что у РФ и Казахстана открываются широкие перспективы сотрудничества в газовой отрасли.

"Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе", — сказал он.

Также Путин заявил, что РФ и Казахстан планируют развивать кооперацию в области судостроения и морских перевозок на Каспии.

"Каспий — наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится. При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоемов — планируем развивать здесь кооперацию, в частности, в области судостроения и морских перевозок", — сказал он.

Вместе с тем Путин, говоря о поставках газа в Узбекистан через Казахстан, заявил, что целесообразно провести консультации с Туркменией, ее подключение будет в общих интересах.

"Седьмого октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках, и их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах", — сказал он.

Прорабатываются различные варианты отладки газотранспортной инфраструктуры для помощи в обеспечении газом северных районов Казахстана, заявил Путин.

"Что касается Казахстана, то Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и правительством Казахстана "дорожной картой" по сотрудничеству в газовой сфере. В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры", — сказал он.