МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжают закупать уран и другие критически важные материалы у России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В ЕК призвали сократить зависимость от России в обслуживании АЭС

"Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", — отметил Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

По словам министра, США заставляют Европейский союз отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогостоящего американского СПГ.

Кроме того, бойкот российских энергоносителей и потолок цен на энергоресурсы нанесли удар по глобальной энергетической безопасности. Такие действия Запада привели к разрыву исторически сложившихся цепочек поставок, перераспределению глобальных энергетических потоков и увеличению транзакционных логистических издержек, заключил министр.