2023-11-08T11:48:13+03:00
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2023
https://1prime.ru/energy/20231108/842202623.html
Лавров рассказал, где США закупают уран и другие материалы
Энергетика
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Соединенные Штаты продолжают закупать уран и другие критически важные материалы у России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Заставляя ЕС отказаться от всего российского,... ПРАЙМ, 08.11.2023
энергетика, экономика, новости, россия, сша, мид, энергоресурсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты продолжают закупать уран и другие критически важные материалы у России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Заставляя ЕС отказаться от всего российского, Вашингтон продолжает при этом покупать у России уран и другие критические материалы", — отметил Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
По словам министра, США заставляют Европейский союз отказываться от российских энергоносителей в пользу дорогостоящего американского СПГ.
Кроме того, бойкот российских энергоносителей и потолок цен на энергоресурсы нанесли удар по глобальной энергетической безопасности. Такие действия Запада привели к разрыву исторически сложившихся цепочек поставок, перераспределению глобальных энергетических потоков и увеличению транзакционных логистических издержек, заключил министр.