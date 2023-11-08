МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Мировое производство углеводородного топлива в 2030 году, как ожидается, более чем вдвое превзойдет тот уровень, который был бы совместим с реализацией целей Парижского соглашения 2015 года, отмечается в опубликованном в среду докладе ООН. Глобальное потепление побило рекорды

В соответствии с Парижским соглашением страны-подписанты обязались стремиться к удержанию повышения мировой температуры на уровне ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными показателями — и даже попытаться ограничить это повышение до 1,5°C.

По словам некоторых ученых, необходимо сократить использование углеводородного топлива для достижения поставленной цели, однако страны-участницы не смогли заключить какое-либо международное соглашение, предполагающее конкретные сроки для отказа от избыточного (с точки зрения 2°C- ориентира) потребления угля, газа или нефти.

В докладе были проанализированы данные по 20 странам-крупнейшим производителям углеводородного топлива и сделан вывод, что они произведут в 2030 году на 110% больше топлива, чем было бы совместимо с ориентиром 1,5°C, и на 69% — чем было бы совместимо с ориентиром 2°C.

Ни одна из этих 20 стран не приняла на себя такие обязательства по сокращению добычи угля, нефти и газа, чтобы стало возможным достижение цели 1,5°C.

Отмечается, что 17 стран обязались достичь углеродной нейтральности, но, как полагают в ООН, большинство этих стран продолжают стимулировать, субсидировать, поддерживать и планировать наращивание производства углеводородного топлива.

На 20 стран, охваченных в докладе, приходится 82% производства углеводородного топлива и 73% его потребления. Список включает, помимо прочих, Австралию, Китай, Норвегию, Катар, Великобританию, ОАЭ и США.