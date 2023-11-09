МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Великобритания и США заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в развитии технологий термоядерного синтеза, говорится в заявлении на сайте британского правительства. В Британии создали носки с искусственным интеллектом

"Министр энергетики Эндрю Боуи подписал крупный договор о сотрудничестве с США с целью ускорения глобального развития термоядерной энергетики", — сказано в документе.

В рамках этого соглашения стороны будут в том числе обмениваться опытом, стандартизируют нормативные акты в этой области, разработают устойчивую цепь поставок используемых в термоядерных реакторах материалов.

Как отмечают в документе, термоядерная энергия намного эффективнее, чем сжигание ископаемых видов топлива. Первый двусторонний координационный комитет соберется в начале 2024 года.