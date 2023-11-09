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Британия и США договорились о партнерстве в сфере термоядерной энергии
Энергетика
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Великобритания и США заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в развитии технологий термоядерного синтеза, говорится в заявлении на сайте британского правительства... ПРАЙМ, 09.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Великобритания и США заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в развитии технологий термоядерного синтеза, говорится в заявлении на сайте британского правительства.
"Министр энергетики Эндрю Боуи подписал крупный договор о сотрудничестве с США с целью ускорения глобального развития термоядерной энергетики", — сказано в документе.
В рамках этого соглашения стороны будут в том числе обмениваться опытом, стандартизируют нормативные акты в этой области, разработают устойчивую цепь поставок используемых в термоядерных реакторах материалов.
Как отмечают в документе, термоядерная энергия намного эффективнее, чем сжигание ископаемых видов топлива. Первый двусторонний координационный комитет соберется в начале 2024 года.