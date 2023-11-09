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https://1prime.ru/energy/20231109/842220050.html
Россия построит под ключ три угольные ТЭЦ в Казахстане
Энергетика
Новости
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Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ, передает корреспондент РИА Новости. Подписание прошло во... ПРАЙМ, 09.11.2023
энергетика, новости, россия, казахстан, меморандум, строительство тэц
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание прошло во время визита президента РФ Владимира Путина в Астану. Речь идет о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск".
Как сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, речь идет об угольных ТЭЦ. "В Кокшетау ТЭЦ нет вообще, в Семее требуется строительство ТЭЦ, сейчас ТЭО еще не разработано, и далее — в Усть-Каменогорске… Строительство будет под ключ", — сказал Скляр журналистам.
"В следующем году по ТЭЦ "Кокшетау" уже будет начата реализация", — добавил он.
Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости и комитетом труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.