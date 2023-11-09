МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ, передает корреспондент РИА Новости. Путин оценил аграрный потенциал России и Казахстана

Подписание прошло во время визита президента РФ Владимира Путина в Астану. Речь идет о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск".

Как сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, речь идет об угольных ТЭЦ. "В Кокшетау ТЭЦ нет вообще, в Семее требуется строительство ТЭЦ, сейчас ТЭО еще не разработано, и далее — в Усть-Каменогорске… Строительство будет под ключ", — сказал Скляр журналистам.

"В следующем году по ТЭЦ "Кокшетау" уже будет начата реализация", — добавил он.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Федеральной службой по труду и занятости и комитетом труда и социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.