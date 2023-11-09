АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Развитие связей России и Казахстана в атомной отрасли идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров. Путин рассказал о документах, подготовленных для подписания с Казахстаном

"Успешно развиваются российско-казахстанские связи в области мирного атома. Действуют совместные предприятия по добыче и обогащению урана", — отметил он.

Путин также сообщил, что Москва готова идти навстречу, чтобы потребности Казахстана в энергоносителях были удовлетворены.

"Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам… Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены", — заявил он.

Он добавил, что Россия знает о потребности экономики Казахстана в первичных энергоносителях и с президентом Казахстана Касым-Жорматом Токаевым идут обсуждения сотрудничества на длительную перспективу. Путин отметил, что это должно обеспечить стабильность в энергетике.

В четверг Путин посетил в Астане XIX Форум Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится ежегодно с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.