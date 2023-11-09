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Путин оценил уровень развития связей России и Казахстана в атомной отрасли
Энергетика
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Развитие связей России и Казахстана в атомной отрасли идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров. "Успешно развиваются... ПРАЙМ, 09.11.2023
энергетика, новости, россия, владимир путин, казахстан, атомная отрасль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Развитие связей России и Казахстана в атомной отрасли идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
"Успешно развиваются российско-казахстанские связи в области мирного атома. Действуют совместные предприятия по добыче и обогащению урана", — отметил он.
Путин также сообщил, что Москва готова идти навстречу, чтобы потребности Казахстана в энергоносителях были удовлетворены.
"Здесь есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам… Мы готовы идти навстречу нашим друзьям для того, чтобы потребности были удовлетворены", — заявил он.
Он добавил, что Россия знает о потребности экономики Казахстана в первичных энергоносителях и с президентом Казахстана Касым-Жорматом Токаевым идут обсуждения сотрудничества на длительную перспективу. Путин отметил, что это должно обеспечить стабильность в энергетике.
В четверг Путин посетил в Астане XIX Форум Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится ежегодно с целью поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.