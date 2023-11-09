АСТАНА, 9 ноя — ПРАЙМ. Дальнейшее развитие проекта по поставкам газа из России в южных направлениях, а также увеличение объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан, является очень важным, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Путин оценил уровень развития связей России и Казахстана в атомной отрасли

"Мы обсудили (с президентом России — ред.) сотрудничество в области энергетики, а также ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Важным представляется дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также увеличению объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан", — сказал Токаев в ходе заявления для СМИ.

Токаем также отметил важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума. "Нами отмечена важность обеспечения устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума и в этой связи я выразил благодарность и нашу признательность президенту РФ Владимиру Путину. Другими словами, КТК работает успешно", — добавил он.

Ранее Токаев заявлял, что запуск транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан играет ключевую роль в обеспечении энергобезопасности Центральной Азии.

Президент России Владимир Путин и лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев 7 октября 2023 года дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.

Создание "тройственного газового союза" Путин и Токаев обсуждали в ноябре прошлого года. Предполагалось участие Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям республик.