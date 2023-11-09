МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. США преследуют цель остановить работу российского завода "Арктик СПГ 2" по производству СПГ, заявил помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт. Россия не откажется от проекта "Арктик СПГ — 2", заявила Захарова

Российские арктические СПГ-проекты конкурируют с американскими в Европе, поэтому США имеют экономический интерес в противодействии "Арктик СПГ 2". Хотя проект находится на этапе строительства, санкции против него уже введены, пишет Российская газета.

По данным издания, "Арктик СПГ 2" строится на Гыданском полуострове. Проектная мощность завода — 19,8 миллиона тонн в год. Всего будет три линии производства, каждая по 6,6 миллиона тонн. То есть с вводом завода в эксплуатацию выпуск СПГ в России вырастет приблизительно до 50 миллионов тонн, из которых более половины могут направляться в Европу.

Несмотря на то, что санкции не остановят работу проекта, они могут затруднить его эксплуатацию. По словам аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, проблемы будут связаны с получением достаточного числа газовозов для проекта и, возможно, со сбытом СПГ.

Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Его участниками являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%) и консорциум японских Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).