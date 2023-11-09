МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сфере нефти и газа РФ на сегодняшний день недостает около 25 тысяч специалистов, рассказала РИА Новости партнер "Яков и Партнёры" Елена Кузнецова. Власти раскрыли, в каких отраслях к 2030 году упадет спрос на кадры

"Сегодня активность работодателей в сфере нефти и газа остаётся стабильно высокой: потребность по некоторым оценкам на 90% выше, чем на начало 2021 года, а кадровый дефицит в настоящее время оценивается около 25 тысяч специалистов", — сказала она.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, основной проблемой для экономики России в текущий момент является не нехватка денег и кредитов, а дефицит рабочей силы. Такие данные она привела со ссылкой на итоги опросов почти 13 тысяч предприятий, которые проводит Центробанк.

Проблема кадров характерна для энергетической отрасли ничуть не меньше, чем для других отраслей экономики, отмечает Кузнецова. Дефицит специалистов эксперт связывает с различными причинами, такими как релокация специалистов, низкая привлекательность работы в удаленных регионах, старение имеющихся кадров и низкая мотивация молодежи.

"Компании больше всего сталкиваются с трудностями поиска средне- и высококвалифицированных кадров, которые невозможно быстро заместить. Помимо представителей сферы добычи сырья идет поиск специалистов по продажам, ИТ-специалистов, строителей, управленцев. Также наблюдается высокая потребность в сварщиках, слесарях, машинистах, инженерах и бурильщиках",- говорит эксперт.

Наибольшие трудности, по ее словам, вызывает поиск специалистов с навыками управления техникой и производственными механизмами.