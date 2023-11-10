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В Молдавии снизятся тарифы на электроэнергию
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Тарифы на электроэнергию в Молдавии снизятся на 7% для жителей центральной и южной частей республики и на 10% для жителей севера страны, такое решение было принято на заседании... ПРАЙМ, 10.11.2023
энергетика, энергосети, экономика, новости, молдавия, тарифы, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КИШИНЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию в Молдавии снизятся на 7% для жителей центральной и южной частей республики и на 10% для жителей севера страны, такое решение было принято на заседании Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), сообщили в пресс-службе регулятора.
"НАРЭ на открытом заседании одобрило снижение регулируемых цен на поставку электроэнергии конечным потребителям. Бытовые потребители, которых обслуживает компания Premier Energy, будут платить 2,39 леев/кВтч (13 центов), что на 18 банов/кВтч (на 7% — ред.) меньше текущей цены. А бытовые потребители, которых обслуживает Furnizarea Energiei Electrice Nord, будут платить 2,88 банов/кВтч (16 центов), что на 32 банов/кВтч (на 10% — ред.) меньше текущей цены", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.
Прежде клиенты Premier Energy платили 2,57 лея/кВтч (14 центов), а клиенты FEE Nord – 3,2 лея/кВтч (18 центов). Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу с момента публикации в Официальном мониторе страны.