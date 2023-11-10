КИШИНЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию в Молдавии снизятся на 7% для жителей центральной и южной частей республики и на 10% для жителей севера страны, такое решение было принято на заседании Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), сообщили в пресс-службе регулятора. Молдавия убивает экономику ради Евросоюза, заявил эксперт

"НАРЭ на открытом заседании одобрило снижение регулируемых цен на поставку электроэнергии конечным потребителям. Бытовые потребители, которых обслуживает компания Premier Energy, будут платить 2,39 леев/кВтч (13 центов), что на 18 банов/кВтч (на 7% — ред.) меньше текущей цены. А бытовые потребители, которых обслуживает Furnizarea Energiei Electrice Nord, будут платить 2,88 банов/кВтч (16 центов), что на 32 банов/кВтч (на 10% — ред.) меньше текущей цены", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регулятора.

Прежде клиенты Premier Energy платили 2,57 лея/кВтч (14 центов), а клиенты FEE Nord – 3,2 лея/кВтч (18 центов). Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу с момента публикации в Официальном мониторе страны.