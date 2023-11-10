МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия не проводила и не сворачивала расследование инцидента на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Америка взорвала "Северные потоки", признал кандидат в президенты США

"Россия не ведет расследование диверсии. Россию не допускают к расследованию диверсии. То есть, мы что свернули? Мы ничего не сворачивали. Мы ничего и не разворачивали", — отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, ООН также не вело никакого расследования и ничего не сворачивало.

Ранее Россия свернула разработку проекта заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва "Северных потоков".

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявлял РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".