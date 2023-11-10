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2023
https://1prime.ru/energy/20231110/842233115.html
В Кремле прокомментировали расследование диверсии на "Северных потоках"
Энергетика
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Россия не проводила и не сворачивала расследование инцидента на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия не ведет расследование... ПРАЙМ, 10.11.2023
энергетика, общество , новости, россия, дмитрий песков, чп на северных потоках
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия не проводила и не сворачивала расследование инцидента на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия не ведет расследование диверсии. Россию не допускают к расследованию диверсии. То есть, мы что свернули? Мы ничего не сворачивали. Мы ничего и не разворачивали", — отметил Песков.
По словам официального представителя Кремля, ООН также не вело никакого расследования и ничего не сворачивало.
Ранее Россия свернула разработку проекта заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва "Северных потоков".
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Белый дом заявлял РИА Новости, что не имеет отношения к диверсии на "Северных потоках".