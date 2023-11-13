2023-11-13T19:07:25+03:00
2023-11-13T19:07:25+03:00
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Прокуроры проверят тарифы на электричество в регионах России
Энергетика
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Генеральный прокурор России поручил проверить работу органов регулирования тарифов на электроэнергию в регионах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По поручению... ПРАЙМ, 13.11.2023
энергетика, экономика, новости, россия, электричество, тарифы, прокуратура
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Генеральный прокурор России поручил проверить работу органов регулирования тарифов на электроэнергию в регионах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По поручению генпрокурора России Игоря Краснова организованы надзорные мероприятия в сфере работы региональных органов тарифного регулирования", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с поступлением информации о дискриминационном подходе при рассмотрении тарифных заявок на услуги по перетоку электроэнергии прокурорам регионов поручено проверить реализацию органами власти на местах полномочий в этой сфере правоотношений.
"Особую обеспокоенность вызывает деятельность частных территориальных сетевых организаций. Для многих из них характерно стремление нажиться за счет тарифной выручки без полноценного содержания электрохозяйств", — добавляется в релизе.
В ходе проверок будет дана оценка фактам необоснованного завышения затрат (на обслуживание трансформаторов, линий электропередачи и так далее) частных компаний, функционирующих в пределах одного региона, в сравнении с аналогичными расходами для крупных системообразующих организаций.
Прокуроры особое внимание уделят пресечению случаев дисбаланса прав и интересов различных сетевых организаций.