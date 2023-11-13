МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Генеральный прокурор России поручил проверить работу органов регулирования тарифов на электроэнергию в регионах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. В Молдавии снизятся тарифы на электроэнергию

"По поручению генпрокурора России Игоря Краснова организованы надзорные мероприятия в сфере работы региональных органов тарифного регулирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с поступлением информации о дискриминационном подходе при рассмотрении тарифных заявок на услуги по перетоку электроэнергии прокурорам регионов поручено проверить реализацию органами власти на местах полномочий в этой сфере правоотношений.

"Особую обеспокоенность вызывает деятельность частных территориальных сетевых организаций. Для многих из них характерно стремление нажиться за счет тарифной выручки без полноценного содержания электрохозяйств", — добавляется в релизе.

В ходе проверок будет дана оценка фактам необоснованного завышения затрат (на обслуживание трансформаторов, линий электропередачи и так далее) частных компаний, функционирующих в пределах одного региона, в сравнении с аналогичными расходами для крупных системообразующих организаций.

Прокуроры особое внимание уделят пресечению случаев дисбаланса прав и интересов различных сетевых организаций.