БРЮССЕЛЬ, 14 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс после инцидентов на газопроводах "Северный поток" и Balticconnector повысил уровень защиты инфраструктуры и свое присутствие в Балтийском море, заявил перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран ЕС генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Финляндии снова нашли китайский след в ЧП с Balticconnector

"Мы существенно продвинулись вперед по морскому и воздушному патрулированию и усилили присутствие на Балтийском и Северном морях", — сказал он и сообщил, что альянс сейчас находится в процессе создания центра морского командования в Великобритании "для лучшей координации усилий союзников по работе с партнерами, с ЕС, с частным сектором по обмену информацией по усилению защиты критической и подводной инфраструктуры".

Генсек НАТО также рассказал, что в 2023 году по инициативе альянса и Еврокомиссии была создана рабочая группа по защите инфраструктуры. "Группа представила свои доклады по оценке ситуации, работаем по реализации их рекомендаций", — пояснил он.

Вместе с тем, Столтенберг не стал комментировать новые утечки в СМИ о причастности Украины к теракту на "Северных потоках".

Ранее издания Washington Post и Spiegel назвали 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на эти газопроводы. По данным Washington Post, Червинский, игравший центральную роль в теракте, получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.

"Сейчас продолжаются расследования на национальном уровне, я не буду их комментировать", — заявил Столтенберг.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.