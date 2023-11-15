МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Электропотребление в России с начала года выросло на 1,2%, прогноз по росту на отопительный период составляет 1,8%, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Энергетика сдержит российский рынок

"С начала текущего года электропотребление энергосистемы России составляет 1,2%. В отопительный сезон прогнозируем рост до 1,8% по сравнению с прошлым годом", — сказал он в ходе совещания об итогах подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов.