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2023
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Электропотребление в России выросло с начала года на 1,2 процента
Энергетика
Новости
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Электропотребление в России с начала года выросло на 1,2%, прогноз по росту на отопительный период составляет 1,8%, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "С начала текущего... ПРАЙМ, 15.11.2023
энергетика, новости, россия, электропотребление в россии, николай шульгинов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Электропотребление в России с начала года выросло на 1,2%, прогноз по росту на отопительный период составляет 1,8%, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"С начала текущего года электропотребление энергосистемы России составляет 1,2%. В отопительный сезон прогнозируем рост до 1,8% по сравнению с прошлым годом", — сказал он в ходе совещания об итогах подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов.