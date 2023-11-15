МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Генерирующие компании хотели бы вновь перенести сроки проведения конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2027 год, в этот раз — с февраля на осень 2024 года из-за сохраняющихся сложностей с эксплуатацией парогазового оборудования, заявила глава наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет крупные генерирующие компании) Александра Панина на всероссийском совещании по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг. В Италии оштрафовали шесть энергокомпаний за увеличение тарифов

Согласно опубликованному в сентябре постановлению правительства РФ, проведение конкурентного отбора мощности-2027 было перенесено с 2023 года на февраль 2024 года.

"Николай Григорьевич, мы к вам еще придем со всеми генераторами. Мы готовим сейчас письмо о возможности переноса сроков проведения КОМ на 2027 год. Сейчас срок стоит 15 февраля. Мы просили бы перенести на осень 2024 года по причине газовых турбин", — сказала она, обращаясь в ходе выступления в министру энергетики РФ Николаю Шульгинову.

Панина пояснила, что на КОМ генерирующие компании должны будут подать заявки по всему оборудованию, в работе которого в 2027 году они будут уверены. "А у нас есть еще ПГУ (газовые турбины — ред.), по которым мы думаем, можем ли мы подавать заявки. Находимся в диалоге с Минпромторгом, будут ли к 2027 году обеспечены сервис и эксплуатация этого оборудования. Поэтому эти месяцы нужны нам для понимания состава оборудования на 2027 год", — подчеркнула она.

СПЭ также предлагает рассмотреть возможность актуализации ценовых параметров модели КОМ и капитальных затрат по отборам КОММод (модернизация тепловых электростанций).