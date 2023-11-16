СТАМБУЛ, 16 ноя — ПРАЙМ. Проект атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, реализуется по графику, переход к пусконаладочным работам на первом блоке запланирован к концу года, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Названы сроки работы блоков венгерской АЭС "Пакш"

"Слаженная работа большой международной команды на каждом участке позволяет нам следовать намеченному графику строительства", — сказал Дедусенко на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF) в Стамбуле. Он отметил, что в реализацию проекта вовлечены более 25 тысяч человек.

"На блоке №1 мы близимся к завершению общестроительных работ. Недавно завершили испытания и запустили в работу полярный кран в реакторном отделении. Планируем к концу года перейти к пусконаладочным работам", — отметил собеседник агентства. Он пояснил, что это многоступенчатый итоговый этап сооружения блока, состоящий из комплекса контрольных операций, необходимых для надежной работы электростанции на долгие годы вперед.

"Росатом" сообщил 9 ноября, что корпус ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" доставили из РФ в Турцию.

Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.

АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.