"Аккую Нуклеар": проект АЭС в Турции реализуется по графику
СТАМБУЛ, 16 ноя — ПРАЙМ. Проект атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, реализуется по графику, переход к пусконаладочным работам на первом блоке запланирован к концу года, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
"Слаженная работа большой международной команды на каждом участке позволяет нам следовать намеченному графику строительства", — сказал Дедусенко на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF) в Стамбуле. Он отметил, что в реализацию проекта вовлечены более 25 тысяч человек.
"На блоке №1 мы близимся к завершению общестроительных работ. Недавно завершили испытания и запустили в работу полярный кран в реакторном отделении. Планируем к концу года перейти к пусконаладочным работам", — отметил собеседник агентства. Он пояснил, что это многоступенчатый итоговый этап сооружения блока, состоящий из комплекса контрольных операций, необходимых для надежной работы электростанции на долгие годы вперед.
"Росатом" сообщил 9 ноября, что корпус ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" доставили из РФ в Турцию.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
https://1prime.ru/energy/20231116/842282170.html