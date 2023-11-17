МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Действуя в интересах Вашингтона, Владимир Зеленский фактически убивает газотранспортную систему Украины, заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Киев приступил к разворовыванию бюджета, заявил украинский политик

В конце октября глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил, что Киев не планирует продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

"Власть Зеленского — единственная в истории Украины, оказавшаяся неспособной сохранить газотранспортную инфраструктуру страны, мощность которой на сегодняшний день, по оценкам "Оператора ГТС Украины", на входе составляет 281 млрд куб. м в год, а на выходе — 146 млрд куб. м в год", — написал он в своей статье на сайте "Другая Украина".

Медведчук полагает, что киевский режим в вопросе соглашения "руководствуется отнюдь не энергетическими интересами". Он также отметил, что после 24 февраля 2022 года Украина де-факто обеспечила диверсификацию поставок газа на европейские рынки и пояснил, что в 2022 году объем импорта газа в ЕС из России сократился со 155 до 80 млрд кубометров, а экспорт СПГ из США в ЕС вырос в 2,5 раза.

"Подобная конфигурация вредит как самой Европе, раскрутив инфляцию и остановив целые отрасли крупнейших экономик ЕС, так и непосредственно Украине. Вот еще одно неопровержимое доказательство того, что Зеленский — это американский таран по европейской экономике, а интересы Украины никогда не имели значения для Вашингтона", — добавил Медведчук.

Он также отметил, что прекращение транзита российского газа через Украину и уход от прямых поставок газа из РФ не в интересах рядовых потребителей Украины, учитывая специфику формулы ценообразования, определяемую теперь исходя из спотовых цен и с учетом стоимости транспортировки газа с газовых хабов ЕС.

"Вопреки национальным экономическим интересам, Украина получает газ из Евросоюза, а не из России…. Цена ухода от прямых поставок газа из России привела к фактической остановке ключевых энергоемких отраслей промышленности, в первую очередь металлургии и химической отрасли. Высокая стоимость газа сделала их фактически неконкурентоспособными на внешних рынках", — отметил украинский оппозиционный политик.