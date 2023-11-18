МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ и газовый конденсат "Газпрома" снижает потенциал роста акций компании, но, несмотря на рост налоговой нагрузки, "Газпром" сохраняет инвестиционную привлекательность, такую оценку высказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Госдума в пятницу приняла поправки в Налоговый кодекс, которые повышают НДПИ на газ и газовый конденсат "Газпрома". Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отмечал, что убытки "Газпрома" с учетом уменьшения экспорта, резкого снижения выручки, роста добычи газа и дополнительной налоговой нагрузки достигнут в 2025 году порядка 1 триллиона рублей. Замглавы Минфина Алексей Сазанов уточнял, что увеличение НДПИ на конденсат позволит компенсировать бюджету расходы на демпферные выплаты нефтяным компаниям.

"Повышение НДПИ на конденсат нивелирует демпфер, что снижает потенциал роста компании. Повышение налога скажется непосредственно на "Газпроме" и, конечно, негативно для котировок. По нашим оценкам, EBITDA может снизиться на 3–4%. Но власти продолжают обсуждать главные финансовые драйверы компании – повысить тарифы или снизить налоги – и пока выбор где-то посередине", – отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

Эксперт добавил, что акции "Газпрома", несмотря на снижение потенциала, имеют рекомендацию к покупке и торгуются с 11%-ным дисконтом к историческим уровням P/E (капитализации/прибыли).

"Напомним, что для промышленных предприятий (кроме электроэнергетики, теплоснабжающих компаний и организаций ЖКХ) тарифы на газ проиндексированы выше инфляции – на 10% с декабря 2023 года и на 11,2% с середины следующего года. Это увеличение изымается из компании в бюджет за счет НДПИ на газ. То есть нетто-эффект для "Газпрома" будет равен примерно нулю. Однако повышение НДПИ на конденсат – это дополнительное изъятие", – сказал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"В СМИ давались нетто-оценки этого эффекта для группы "Газпром" – примерно до 100 миллиардов рублей в год, что, конечно, больно, но не критично: в текущем году консолидированная прибыль группы составит 700–800 миллиардов рублей, а в следующем – примерно столько же, по нашим оценкам", – добавил он.