МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Венесуэльская PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в новых газовых проектах в республике, вопрос будет решаться в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. В Венесуэле рассказали о планах добычи нефти с Россией

"Компания "Газпром" уже была в Венесуэле, уже работала над проектами, которые были тем или иным образом затронуты санкциями против республики. Сейчас мы на новом этапе сотрудничества, в первую очередь по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях. Эти вопросы будут решаться в течение ближайших недель. Руководство "Газпрома" проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия, техническое задание", — сказал он.

Ранее министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа сообщил, что PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом".

Кроме того, в МИД Венесуэлы заявили, что рерублика сможет восполнить текущую нехватку газа на рынке благодаря своим большим запасам.

"Венесуэла сейчас проводит оценку запасов природного газа, которые могут стать и, несомненно, станут четвертыми по объему в мире. Мы не только обладаем крупнейшими в мире запасами нефти, но и собираемся стать четвертым по величине газовым резервом в мире… Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы", — сказал Пинто.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск