ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — ПРАЙМ. Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу вечером в воскресенье из-за неисправности, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima. В "Аккую Нуклеар" отчитались о строительстве АЭС в Турции

"Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке. Причина в настоящее время выясняется. Мы предоставим дополнительную информацию, после того как узнаем, когда АЭС вернется в работу", — говорится в сообщении.

АЭС "Олкилуото" является атомной электростанцией в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.