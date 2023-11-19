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Финская АЭС приостановила работу из-за неисправности
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Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу вечером в воскресенье из-за неисправности, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima. "Производство электроэнергии на... ПРАЙМ, 19.11.2023
энергетика, новости, финляндия, аэс "олкилуото-3"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — ПРАЙМ. Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу вечером в воскресенье из-за неисправности, сообщает оператор станции Teollisuuden Voima.
"Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке. Причина в настоящее время выясняется. Мы предоставим дополнительную информацию, после того как узнаем, когда АЭС вернется в работу", — говорится в сообщении.
АЭС "Олкилуото" является атомной электростанцией в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.