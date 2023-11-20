МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 30 крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений, первую строчку в нем, как и год назад, занял "Газпром", говорится на сайте издания. Венесуэльская PDVSA и "Газпром" обсудят сотрудничество в газовых проектах

"Forbes публикует второй рейтинг крупнейших российских компаний по объему капитальных вложений. "Газпром" вновь возглавил список", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что сумма инвестиций "Газпрома" в прошлом году составила 2,3 триллиона, в позапрошлом — 2,03 триллиона. А в текущем году объем финансирования инвестиций компании равен 1,97 триллиона рублей.

Помимо "Газпром" в десятку вошли компании "Роснефть", "Атомэнергопром", "Арктик СПГ 2", "Норильский никель", "Московский метрополитен", "Татнефть", БХК, МТС и ИНК.

Уточняется, что в сумму инвестиций Forbes включает, в частности, затраты на приобретение основных средств и нематериальных активов, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, расходы на поглощение других компаний.

"В список вошли 50 компаний, а сумма инвестиций учитывалась за пять лет. В этом году нам пришлось сильно изменить и число участников, и методику. Из-за закрытия финансовой отчетности рейтинг лишился около 40 компаний, которые могли претендовать на участие в нем ("Лукойл", РЖД, "Сургутнефтегаз", "Новатэк" и так далее). Поэтому мы сократили число компаний в рейтинге с 50 до 30", — добавляется там же.