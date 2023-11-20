МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Желание Вашингтона уничтожить российский СПГ-проект в Арктике продиктовано не столько опасениями роста российских доходов от экспорта, сколько желанием заработать на других, пишет польское издание Myśl Polska. Эксперты назвали последствия санкций против "Арктик СПГ 2" для России

Официальная позиция OFAC — подразделения американского Минторга, занимающегося наложением санкций на чужие экономики — сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. Однако на самом деле речь идет о попытке мирового энергетического жандарма задушить конкуренцию. Ведь чем меньше СПГ-терминалов будет построено в мире, тем больше положат в свой карман экспортеры из США. В ближайшие годы они откроют несколько новых терминалов и смогут диктовать цены.

То же самое происходит в Польше — мировой энергетический жандарм "предлагает нам свои ядерные блоки, таская корейских конкурентов по судам", констатирует автор публикации.

Он напомнил, что санкции против "Арктик СПГ 2" — серьезный удар по проекту "Новатэка", который должен быть запущен до конца этого года. Но этот удар рикошетом отзовется и на союзниках США. Ведь почти наполовину проект принадлежит французской Total, японским Mitsui и Jogmeg и китайским CNPC и CNOOC.

Американцы знают, что делают — у них сотни лет опыта борьбы с конкурентами, начиная с позапрошлого века, когда им удалось выиграть экономическую войну у Великобритании. Этот опыт они успешно используют и по сей день, оперируя заградительными пошлинами и перетягивая к себе все ресурсы. Теперь к этому добавился инструмент санкций, которые на самом деле нанесут удар по французским и японским акционерам арктического проекта.

Дальнейшее будет предметом торга — так, японские компании, вероятно, смогут добиться исключений, как это было с "Сахалином-2", но за это должны будут вложиться в американскую экономику. Япония уже сейчас лидирует по объему вложений в госбумаги США, обойдя Китай. Но и французская Total, много вложившая в российские СП-проекты, вынуждена лавировать под давлением "глобального регулятора". Им тоже есть, что предложить США — от инвестиций в производство до обещаний получать 15 миллионов тонн американского СПГ в год после 2030 года, заключает издание.

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