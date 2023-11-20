Myśl Polska: санкции против "Арктик СПГ 2" ударят по союзникам США
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Желание Вашингтона уничтожить российский СПГ-проект в Арктике продиктовано не столько опасениями роста российских доходов от экспорта, сколько желанием заработать на других, пишет польское издание Myśl Polska.
Официальная позиция OFAC — подразделения американского Минторга, занимающегося наложением санкций на чужие экономики — сократить доходы России от экспорта энергоресурсов. Однако на самом деле речь идет о попытке мирового энергетического жандарма задушить конкуренцию. Ведь чем меньше СПГ-терминалов будет построено в мире, тем больше положат в свой карман экспортеры из США. В ближайшие годы они откроют несколько новых терминалов и смогут диктовать цены.
То же самое происходит в Польше — мировой энергетический жандарм "предлагает нам свои ядерные блоки, таская корейских конкурентов по судам", констатирует автор публикации.
Он напомнил, что санкции против "Арктик СПГ 2" — серьезный удар по проекту "Новатэка", который должен быть запущен до конца этого года. Но этот удар рикошетом отзовется и на союзниках США. Ведь почти наполовину проект принадлежит французской Total, японским Mitsui и Jogmeg и китайским CNPC и CNOOC.
Американцы знают, что делают — у них сотни лет опыта борьбы с конкурентами, начиная с позапрошлого века, когда им удалось выиграть экономическую войну у Великобритании. Этот опыт они успешно используют и по сей день, оперируя заградительными пошлинами и перетягивая к себе все ресурсы. Теперь к этому добавился инструмент санкций, которые на самом деле нанесут удар по французским и японским акционерам арктического проекта.
Дальнейшее будет предметом торга — так, японские компании, вероятно, смогут добиться исключений, как это было с "Сахалином-2", но за это должны будут вложиться в американскую экономику. Япония уже сейчас лидирует по объему вложений в госбумаги США, обойдя Китай. Но и французская Total, много вложившая в российские СП-проекты, вынуждена лавировать под давлением "глобального регулятора". Им тоже есть, что предложить США — от инвестиций в производство до обещаний получать 15 миллионов тонн американского СПГ в год после 2030 года, заключает издание.
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