МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает вопрос увеличения размера субсидии на разработку запчастей нефтегазового оборудования в рамках механизма обратного инжиниринга, ведомство вместе с Минэнерго также работает над смягчением требований к ремонту нефтеперерабатывающих заводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Минпромторг планирует продлить льготы для радиоэлектроники

"Минпромторгом России совместно с АНО "Агентство по технологическому развитию" прорабатывается вопрос утверждения отраслевого стандарта к постановлению правительства Российской Федерации от 18.02.2022 №208, в рамках которого запланировано увеличение размера субсидии для спецпроектов по "реверс-инжинирингу", направленных на разработку запасных частей нефтегазового оборудования", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Минпромторг совместно с Минэнерго и нефтегазовыми компаниями прорабатывает "возможность гармонизации законодательства, а именно обеспечение нормативного правового закрепления условий, при которых использование неоригинальных запасных частей при условии прохождения ими входного контроля эксплуатирующей организации и наличии ограничений, установленных руководствами (инструкциями) производителей, не будет квалифицировано надзорными органами как нарушение" требований к ремонту импортного оборудования, уточнили в министерстве.

Минэнерго для этого подготовило проект дополнения перечня приложений к постановлению кабмина "Об особенностях разрешительной деятельности в РФ в 2022 и 2023 годах". Он вводит временную меру, которая позволит решить вопрос использования неоригинальных запчастей для безопасной и бесперебойной эксплуатации импортного оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса, подтвердили РИА Новости в Минэнерго.

В пресс-службе Минпромторга пояснили агентству, что механизм обратного инжиниринга не запрещен в России. Законодательство РФ и правовые нормы ЕАЭС не содержат прямого запрета на замену запчастей без разрешения производителя. Но несмотря на это, согласно положениям техрегламентов Таможенного союза и федеральными правилами в области промышленной безопасности, при проведении ремонта и техобслуживания оборудования должны соблюдаться требования, установленные руководством по эксплуатации. Сейчас эти нормы требуют использовать оригинальные запчасти.

В феврале 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит гранты на проекты по созданию критически важных комплектующих для промышленности. На эти цели в течение трех лет должно быть выделено 3,6 миллиарда рублей. С помощью грантов кабмин будет стимулировать разработку конструкторской документации и всего, что необходимо для организации собственного серийного производства изделий, запчастей и инструментов, которые пока еще приобретаются за рубежом. Распределение грантов организовывается на площадке Агентства по технологическому развитию.