МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Участники заседания нового Координационного совета по взаимодействию в сфере электроэнергетики, созданного Группой "Россети" и организацией "ОПОРА России", обсудили планы работы на 2024 год и привлечение малого и среднего бизнеса (МСП) к реализации инновационных и цифровых проектов в сетевом комплексе.

Кроме этого, обсуждались актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и энергетиков. Так, одной из тем встречи стало обеспечение мощностью потребителей, расположенных в районах с неразвитой инфраструктурой, рассказали в компании.

"Россети" заинтересованы в расширении сотрудничества с МСП. Наша совместная работа в рамках совета будет охватывать многие направления — от электроснабжения предприятий малого и среднего бизнеса до создания ими современных продуктов и услуг, востребованных в сетевом комплексе и в масштабе всей энергетической отрасли", — подчеркнул замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству "Россетей" Алексей Мольский.

По словам главы комитета по энергетики "ОПОРЫ России" Владимира Гриценко, основной задачей является развитие диалога между "Россетями" и субъектами МСП. "Именно этими функциями и займется Координационный совет", — сказал он.

Между "Россетями" и "ОПОРОЙ России" действует соглашение, подписанное в 2023 году гендиректором Андреем Рюминым и президентом организации Александром Калининым. Документ нацелен на укрепление сотрудничества в области стратегического и инновационного развития сетевого комплекса, предусматривает совместные действия по формированию благоприятных условий для привлечения МСП к разработке и производству продукции и услуг в интересах "Россетей", а также для импортозамещения.