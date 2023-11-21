МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия сохраняет прогнозы по добыче в ТЭК на 2023 год, следует из слов вице-премьера Александра Новака на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Новак назвал среднюю стоимость подключения дома к газу в России

"Добычу нефти мы ожидаем 527 миллионов тонн примерно, в прошлом году было 535. По углю это примерно 440 миллионов тонн, в прошлом году был примерно этот же уровень. По газу несколько ниже будут, чем в прошлом году, примерно на 30 миллиардов кубометров", — сказал Новак.

"В электроэнергетике у нас тоже ситуация стабильная. Производство электроэнергии будет где-то 1 триллион 150 миллиардов кВт.ч — это больше, чем в прошлом году, на 0,8%", – добавил он.