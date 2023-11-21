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Россия сохраняет прогнозы по добыче в ТЭК в 2023 году
Энергетика
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Россия сохраняет прогнозы по добыче в ТЭК на 2023 год, следует из слов вице-премьера Александра Новака на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. "Добычу... ПРАЙМ, 21.11.2023
энергетика, экономика, новости, россия, энергетика, александр новак, тэк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия сохраняет прогнозы по добыче в ТЭК на 2023 год, следует из слов вице-премьера Александра Новака на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Добычу нефти мы ожидаем 527 миллионов тонн примерно, в прошлом году было 535. По углю это примерно 440 миллионов тонн, в прошлом году был примерно этот же уровень. По газу несколько ниже будут, чем в прошлом году, примерно на 30 миллиардов кубометров", — сказал Новак.
"В электроэнергетике у нас тоже ситуация стабильная. Производство электроэнергии будет где-то 1 триллион 150 миллиардов кВт.ч — это больше, чем в прошлом году, на 0,8%", – добавил он.