МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Газ в Европе зимой может подорожать, невзирая на почти полные хранилища — причинами станут рост спроса, прежде всего, в Азии и перебои с поставками, пишет издание Oil Price. Так плохо не было давно: Европа, пообещавшая России крах, уходит в рецессию

Отопительный сезон в большинстве европейских стран стартует в ноябре — к этому моменту температура падает и начинает работать отопление. В дальнейшем все зависит от того, насколько теплой окажется зима. В прошлом году Европе повезло, но в этом году температура может оказаться не столь комфортной.

А вот спрос на газ увеличится совершенно точно, прежде всего, за счет роста потребления в Азии. Это непременно повлияет на цены, пишет издание. Европейский рынок в отсутствие стабильных трубопроводных поставок из России уязвим даже к формально не связанным с газом факторам, что четко показал скачок стоимости газа после новостей о захвате хуситами судна в Красном море.

Суэцкий канал сейчас стал более уязвим из-за израильско-палестинского конфликта, а движение через Панамский канал ограничено из-за засухи. В этой ситуации поставки могут быть ограничены из-за любого сбоя, даже если запасов в мире будет достаточно.

Вероятны и другие форс-мажорные события. Например, в прошлом году СПГ-завод во Фрипорте остановился из-за взрыва на полгода. На него приходилась десятая часть импорта в Европу, и это отразилось на ценах на газ.

Иными словами, с наступлением холодов европейские потребители впадут в чрезвычайную зависимость от любых движений на рынке газа — прежде всего, из-за резкого повышения спроса и возможных проблем с поставками. Накопленных в хранилищах запасов не хватит, чтобы пройти зиму, поэтому любые, даже незначительные обстоятельства, могут подтолкнуть цены вверх.

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