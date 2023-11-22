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2023
https://1prime.ru/energy/20231122/842335688.html
Новак назвал необходимый объем импортозамещения нефтегазовых технологий
Энергетика
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России нужно импортозаместить еще 220 позиций критичных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли, для этого правительством созданы рабочие группы и определены якорные... ПРАЙМ, 22.11.2023
энергетика, технологии, новости, россия, импортозамещение, нефтегазовая отрасль, оборудование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. России нужно импортозаместить еще 220 позиций критичных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли, для этого правительством созданы рабочие группы и определены якорные заказчики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственном часа в Совете Федерации.
Сейчас остается заместить 220 позиций технологий и оборудования в области добычи на шельфе и на суше, производства сжиженного природного газа, нефтепереработки, газохимии, сказал он.
"По этим направлениям созданы семь рабочих групп, определены ключевые компании — якорные заказчики, которые заключают соглашение с правительством Российской Федерации о разработке, формировании команд, взаимодействии с научными институтами, промышленными предприятиями с тем, чтобы выйти в конечном итоге на отечественные решения по данным 220 позициям", — добавил Новак.
Он также пояснил, что кабмин определил в нефтегазовой отрасли 2000 важных позиций по технологиям и оборудованию, из которых 1400 считаются критичными, и в них РФ должна иметь технологический суверенитет. Так, 1000 позиций отечественные предприятия уже обеспечивают, ещё по 180 позициям есть решения в рамках импортозамещения.