МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. России нужно импортозаместить еще 220 позиций критичных технологий и оборудования в нефтегазовой отрасли, для этого правительством созданы рабочие группы и определены якорные заказчики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе правительственном часа в Совете Федерации. Новак раскрыл планы по расширению нефтепортов к 2026 году

Сейчас остается заместить 220 позиций технологий и оборудования в области добычи на шельфе и на суше, производства сжиженного природного газа, нефтепереработки, газохимии, сказал он.

"По этим направлениям созданы семь рабочих групп, определены ключевые компании — якорные заказчики, которые заключают соглашение с правительством Российской Федерации о разработке, формировании команд, взаимодействии с научными институтами, промышленными предприятиями с тем, чтобы выйти в конечном итоге на отечественные решения по данным 220 позициям", — добавил Новак.

Он также пояснил, что кабмин определил в нефтегазовой отрасли 2000 важных позиций по технологиям и оборудованию, из которых 1400 считаются критичными, и в них РФ должна иметь технологический суверенитет. Так, 1000 позиций отечественные предприятия уже обеспечивают, ещё по 180 позициям есть решения в рамках импортозамещения.