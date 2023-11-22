МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Программы повышения надежности электросетевого комплекса в девяти регионах России требуют не менее 45 миллиардов рублей в ближайшие три года, а общая их стоимость составляет 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации.

"Часть средств выделялась уже и в этом году, и в предыдущие годы — всего около 5 миллиардов рублей. Но этого недостаточно. Мы считаем, что на три года потребность в 45 миллиардов — это минимальное, чтобы привести в соответствие сетевые комплексы в этих девяти регионах", — сказал он, добавив, что на ближайшие три года в бюджете "заложено" 38 миллиардов рублей.

Один из регионов, на который распространяется программа, — это Астраханская область. Комментируя в ходе правительственного часа ситуацию в регионе, глава группы "Россети" Андрей Рюмин отметил, что на повышение надежности электросетевого комплекса этого субъекта РФ предусмотрено 6,3 миллиардов рублей.

"Астраханская область — один из, наверное, из 10-15 самых сложных регионов. Мы надеемся, что в ближайшие три года благодаря финансированию, а большая часть денег уже выделена — более 30 миллиардов рублей в трехлетний бюджет, благодаря этим работам уменьшится количество отключений и повысится надежность электроснабжения", — сказал он.

Новак в своем выступлении также рассказал о мерах для повышения эффективности управления в электроэнергетическом комплексе. В 2024 году планируется ввести эталоны операционных расходов в электрических сетях, а также создать в каждом из регионов единый центр ответственности. Кроме того, количество территориальных сетевых организаций сократится — будет проведена их оптимизация и консолидация в целях повышения надежности электроснабжения регионов.