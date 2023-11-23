МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Британский энергорегулятор Ofgem повысил потолок цен на газ и электроэнергию на первый квартал 2024 года на фоне международной нестабильности и украинского конфликта, следует из релиза, опубликованного на сайте учреждения. Европу предупредили о новом энергетическом кризисе, пишет СМИ

"С 1 января по 31 марта 2024 года предельная цена увеличится на 5% по сравнению с предыдущим кварталом", — сказано в тексте.

Отмечается, что в результате счета на газ и электричество увеличатся на 94 фунта стерлингов в год до 1928 фунтов, или около 7,83 ежемесячно. Ограничения максимального тарифа устанавливаются каждый квартал и определяют сумму, которую поставщик может взимать с потребителей.

"Сегодняшнее повышение практически полностью обусловлено ростом цен на международном оптовом рынке энергетики в связи с нестабильностью рынка и глобальными событиями, в частности, конфликтом на Украине", — говорится в релизе.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.