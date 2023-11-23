МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Нефтегазовые компании предпочитают наблюдать за энергетическим переходом со стороны, на их долю приходится лишь 1% от общего объема инвестиций в мировую чистую энергетику, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА). МЭА ожидает избытка предложения нефти в 2024 году

"Большинство нефтегазовых компаний наблюдают за энергетическими преобразованиями со стороны. На долю производителей нефти и газа приходится лишь 1% от общего объема инвестиций в чистую энергетику во всем мире. Более 60% этой суммы приходится на долю всего четырех компаний из тысяч производителей нефти и газа по всему миру сегодня", — говорится в докладе МЭА "Нефтяная и газовая промышленность в период перехода к чистому нулю".

По мнению агентства, во всех стратегиях энергоперехода нефтегазовых компаний должно значиться сокращение выбросов от их деятельности. МЭА оценивает, что сейчас менее половины мировой добычи нефти и газа осуществляется компаниями, которые ставят перед собой цель сократить эти выбросы.

"Для достижения значительного сокращения выбросов в нефтегазовой отрасли необходима гораздо более широкая коалиция с гораздо более амбициозными целями. Добыча, транспортировка и переработка нефти и газа приводят к чуть менее 15% глобальных выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой. Это огромная сумма, эквивалентная всем выбросам парниковых газов, связанных с энергетикой, в США", — добавляется в докладе.

Чтобы удерживать повышение общемировой температуры на 1,5 градуса по Цельсию, эти выбросы нужно сократить более чем на 60% к 2030 году по сравнению с текущим уровнем, а интенсивность выбросов от деятельности, связанной с нефтью и газом, должна приблизиться к нулю к началу 2040-х годов, указывает МЭА.

По оценкам агентства, интенсивность выбросов у "худших" стран в настоящее время в 5-10 раз выше, чем у "лучших". На метан приходится половина общих выбросов от деятельности в нефтегазовой отрасли.