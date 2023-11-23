МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Вся необходимая подготовка к осенне-зимнему периоду в новых регионах России проведена, Минэнерго держит ситуацию на особом контроле, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В Минтрансе рассказали о планах обеспечить регионы транспортом

"В новых регионах страны проведена вся необходимая подготовка, прохождение осенне-зимнего периода будем держать на особом контроле", — отметил он на заседании правительства.

Министр уточнил, что готовность энергетической инфраструктуры регионов обеспечивается компаниями федерального уровня. Ими выполняются ремонты и восстановление объектов генерации и магистральных сетей.