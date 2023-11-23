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https://1prime.ru/energy/20231123/842356994.html
В Минэнерго сообщили о готовности новых регионов к осенне-зимнему периоду
Энергетика
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Вся необходимая подготовка к осенне-зимнему периоду в новых регионах России проведена, Минэнерго держит ситуацию на особом контроле, сказал министр энергетики РФ Николай... ПРАЙМ, 23.11.2023
энергетика, новости, россия, минэнерго рф, новые регионы, осенне-зимний период
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Вся необходимая подготовка к осенне-зимнему периоду в новых регионах России проведена, Минэнерго держит ситуацию на особом контроле, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"В новых регионах страны проведена вся необходимая подготовка, прохождение осенне-зимнего периода будем держать на особом контроле", — отметил он на заседании правительства.
Министр уточнил, что готовность энергетической инфраструктуры регионов обеспечивается компаниями федерального уровня. Ими выполняются ремонты и восстановление объектов генерации и магистральных сетей.