МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Первую в истории перегрузку ядерного топлива начали на действующей в России на Чукотке и единственной в мире плавучей АЭС, сообщила пресс-служба компании-оператора атомных станций РФ концерна "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион гокорпорации "Росатом"). В Казахстане оценили российские технологии по возведению АЭС

"Уникальную операцию проводят прямо на плаву и завершат до конца 2023 года… Загрузку кассет со свежим топливом осуществили в один из двух реакторов — правого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", — говорится в сообщении.

"Радиационный фон на территории расположения плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) при проведении данных работ не изменялся и соответствовал уровню естественного природного фона, характерного для города Певека", — подчеркнул начальник отдела ядерной безопасности — главный физик ПАТЭС Максим Шамамбаев, слова которого приведены в сообщении.

Следующая перегрузка ядерного топлива, на реакторной установке левого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", запланирована на 2024 год, отмечает "Росэнергоатом".

Ввод плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых – энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле – большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.

Общая мощность ПАТЭС "Академик Ломоносов", выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 70 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности — порядка 44 МВт. Выработка электроэнергии на ПАТЭС по итогам 2023 года составила 200 миллионов киловатт-часов. Население Певека – немногим более 4 тысяч человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек.