МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Миру нужно понять, что у всех стран свои собственные пути развития, и нужна уверенность в том, что все будут услышаны, а не только избранные, поэтому необходимо обеспечить, чтобы "энергопереход" (переход на использование "чистой" энергии) способствовал, в частности, экономическому росту, заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, комментируя публикацию Международного энергетического агентства "Нефтяная и газовая промышленность в период перехода к чистому нулю". Дерипаска призвал Европу обсудить с Россией возобновление поставок газа

В минувший четверг МЭА опубликовало доклад, в котором указало, что нефтегазовая отрасль сейчас переживает "момент истины". И теперь компании должны выбирать между вкладом в "углубление климатического кризиса" или переходить на "чистую" энергию. Как отмечалось в публикации, на долю нефтегазовых компаний приходится "лишь 1%" от общего объема инвестиций в мировую "чистую" энергетику.

Генеральный секретарь ОПЕК в связи с этим отметил, что действительно видит, что впереди "момент истины", но подчеркнул, что миру нужно понять, что у всех стран свои собственные пути энергоперехода. "Нам нужна уверенность в том, что все голоса будут услышаны, а не только избранные, и нам необходимо обеспечить, чтобы энергопереход способствовал экономическому росту", — подчеркнул аль-Гайс.

Также переход к использованию "чистой" энергии должен повышать социальную мобильность, расширять доступ к энергии и одновременно снижать выбросы углекислого газа в атмосферу, добавил он.

"Энергетическая безопасность, доступ к энергии и ее доступность для всех должны идти рука об руку с сокращением выбросов. Это требует крупных инвестиций во все виды энергии, во все технологии и понимания потребностей всех народов. В ОПЕК мы повторяем, что считаем, что мир должен сосредоточиться на задаче сокращения выбросов, а не на выборе источников энергии", — также приводит ОПЕК слова аль-Гайса в своем сообщении.