БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила продлить еще на 12 месяцев действующие с прошлого года в ЕС экстренные меры в области энергетики, следует из распространенного ЕК заявления. Поездка Лаврова на СМИД ОБСЕ не нарушит санкции, заявили в ЕК

При этом в июне этого года Комиссия после оценки текущей ситуации на электрорынке стран ЕС и "эффективности введенных в прошлом году экстренных мер для его регулирования" заявляла, что не считает необходимым продлевать эти меры на новый период.

"Сегодня Еврокомиссия предложила Совету ЕС продлить ряд чрезвычайных мер ЕС, которые были введены в прошлом году для урегулирования энергетического кризиса. Несмотря на то, что ситуация в ЕС в этом году гораздо лучше, а инструменты антикризисного управления доказали свою эффективность в регулировании рынков и обеспечении стабильных поставок, продление еще на 12 месяцев обеспечит дополнительную гарантию, поскольку ситуация на глобальных энергетических рынках остается напряженной", — указывается в заявлении ЕК.

Сообщается, что предложенные к продлению меры включают, в частности, "Положение о солидарности", которое содержит положения о прозрачности рынка СПГ и определяет правила по проявлению солидарности на случай дефицита, "Механизм рыночной коррекции" и чрезвычайные правила, связанные с ускорением выдачи разрешений на проекты в области возобновляемой энергетики.

Предложенное ЕК продление экстренных мер требует одобрения Совета ЕС квалифицированным большинством.

Министры энергетики стран ЕС на внеочередном заседании в конце сентября прошлого года согласовали ряд мер для ответа на высокие цены на энергию. Они начали применяться с декабря. Среди них — дополнительные сборы со сверхприбылей от деятельности в секторе ископаемых видов топлива, обязательное снижение спроса на электричество в определенные пиковые часы, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, например, возобновляемой и атомной энергии.