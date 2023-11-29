МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго России рассчитывает, что динамика цен на нефтепродукты в стране до конца года не обойдёт уровень инфляции, сказал первый замминистра энергетики Павел Сорокин. В Минэнерго сообщили о готовности новых регионов к осенне-зимнему периоду

“Сейчас цены находятся на уровне, близком к инфляции. Рассчитываем, что до конца года в эти показатели уложимся”, — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

Также, по словам Сорокина, оптовые цены на топливо снизились более чем на 20% с конца сентября, "благодаря правительственным мерам по стабилизации внутреннего рынка".

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. За время действия ограничений его запасы в стране выросли на 14%, до 3,2 миллиона тонн, сообщало Минэнерго.

По оценке Росстата, индекс потребительских цен с начала года по 20 ноября оставил 106,31%.