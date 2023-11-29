МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Отказываясь от российских энергоносителей, Запад пытался наказать Москву за конфликт на Украине, но сам же первый не выдержал бойкота, пишет китайское издание Sohu. Дело в том, что зеленая энергетика пока не обеспечивает всех потребностей Европы, а закупки у других стран слишком дороги. Так плохо не было давно: Европа, пообещавшая России крах, уходит в рецессию

Бремя энергетической борьбы с Россией в результате оказалось слишком тяжелым, а американский СПГ стал непосильным бременем для европейского бюджета. Первой не выдержала Чехия: высокопоставленные чиновники этой страны заявили, что проблем с отоплением зимой не будет, поскольку в рамках подготовки трейдеры уже начали скупать российский газ. При этом с начала года Чехия не практиковала такие закупки. Но, оказавшись перед выбором — замерзнуть или купить газ у России — выбрала второе.

Кроме того, Прага увеличила закупки российской нефти — за полгода объем достиг максимальных с 2012 года отметок. Другие члены ЕС и НАТО тоже осознают, что бороться с энергокризисом без российских нефти и газа невозможно и рассматривают возможность возобновления импорта, пишет издание.

У российских энергоносителей два преимущества — богатые запасы и стабильность. Ведущий экспортер по соседству с Европой позволяет обеспечить поставку топлива по трубам с наименьшими затратами. Россия предлагает выгодные цены, инфраструктура уже выстроена и проверена десятилетиями, а транспортное плечо невелико в сравнении с поставками из других частей света.

Вложения в альтернативные источники энергии, безусловно, продолжаются, однако "зеленая энергетика" пока не в состоянии обеспечить потребности ЕС. Ее развитие требует времени и гигантских инвестиций, поэтому отказ от российских энергоносителей для Европы в ближайшее время невозможен. Москва сумела доказать свою состоятельность, а Запад вынужден склониться перед ее энергетикой и вернуться к импорту топлива для поддержания своей экономики, делает вывод Sohu.

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