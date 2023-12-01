МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство утвердило "дорожную карту" по поддержке экспорта продукции российских компаний топливно-энергетического комплекса, сообщил кабмин. Россия сохраняет прогнозы по добыче в ТЭК в 2023 году

"Правительство продолжает работу по развитию потенциала предприятий топливно-энергетического комплекса России — одного из ключевых секторов отечественной экономики. Подписано распоряжение, утверждающее "дорожную карту" по поддержке экспорта продукции и услуг компаний, работающих в этой сфере", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе направлений "дорожной карты" — расширение международного сотрудничества, поиск новых перспективных рынков сбыта продукции российских компаний топливно-энергетического сектора, помощь дружественным странам в реализации инфраструктурных проектов, а также заключение долгосрочных соглашений с ними на поставку российской продукции.

Кроме того, Минэнерго вместе с Минпромторгом и Минобрнауки России до конца 2023 года должно подготовить план научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном.

"Расширение международных контактов предполагает разработку и утверждение плана научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой сфере между Россией и Пакистаном. Его необходимо подготовить до конца 2023 года. Ответственные — Минэнерго, Минобрнауки и Минпромторг", — говорится в сообщении.

Минэнерго и Минэкономразвития проработают вопрос с властями дружественных стран о введении ими льготных таможенных пошлин на российский уголь. "Помимо помощи нефтяникам и газовикам, предусмотрено развитие экспортных возможностей угледобывающих предприятий. Одно из таких мероприятий подразумевает проработку вопроса с властями дружественных стран о введении ими льготных таможенных пошлин на российский уголь. Эту работу на ежегодной основе будут вести Минэнерго и Минэкономразвития", — говорится в сообщении правительства.

Кабмин отметил, что еще одним направлением станет разработка "действенных механизмов" поддержки экспорта угля. Этим будут заниматься Минэкономразвития и ФАС.