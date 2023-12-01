МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Правительство представило дорожную карту по поддержке экспорта продукции российского топливно-энергетического комплекса, документ опубликован на сайте кабинета министров. Правительство одобрило план по поддержке экспорта российской продукции ТЭК

Об утверждении этого документа правительство сообщило ранее в пятницу. План станет частью Энергетической стратегии России до 2035 года. В документе основной упор сделан на расширение международного сотрудничества.

Так, Минэнерго, Минэкономразвития и Минфину поручено на регулярной основе заключать долгосрочные межправсоглашения с дружественными странами на поставку продукции ТЭК для создания "действующих межгосударственных механизмов расчетов в рублях и национальных валютах". Правительство будет ждать от ведомств ежегодные доклады о переходе на расчеты по экспортным контрактам в рублях и нацвалютах дружественных стран.

Также Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину нужно будет помочь российским компаниям, чтобы они могли создавать в дружественных странах совместные предприятия по строительству нефтеперерабатывающих заводов и терминалов по регазификации СПГ.

Еще одна задача, которой займут ведомства, — это помощь компаниям в создании международного клуба взаимного страхования рисков морских перевозок (с участием перевозчиков Китая, Индии и других дружественных стран). Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в июне уже говорил о том, что переговоры о создании новой системы клубов взаимного страхования рисков для беспрепятственных поставок российской нефти ведутся с дружественными странами.

Кроме нефтегаза в дорожной карте предусмотрено развитие экспортных возможностей угледобывающей отрасли. Так, Минэнерго и Минэкономразвития проработают с дружественными странами вопрос введения льгот по экспортным пошлинам на уголь. А также сформируют механизмы поддержки экспорта угля с учетом приоритета внутреннего рынка перед внешним.