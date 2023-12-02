МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси достигли соглашения провести в январе-феврале 2024 года полномасштабные консультации по Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил "Росатом". Всемирная метеорологическая организация призвала ФРГ возобновить работу АЭС

"Второго декабря 2023 года на полях климатической конференции ООН (COP-28) в Дубае состоялась встреча генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи рассматривались вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС. Разговор в том числе шел о работе миссии МАГАТЭ на станции и предстоящей очередной ротации экспертов агентства, запланированной на 5 декабря.

"Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций в январе-феврале 2024 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, Лихачев в ходе встречи подтвердил поддержку деятельности МАГАТЭ по продвижению "мирного атома" как устойчивого источника энергии и готовность продолжить совместную работу на этом треке. "Россия присоединилась к заявлению агентства и группы стран о роли ядерной энергии в климатической повестке", — отмечает "Росатом".

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.