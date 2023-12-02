АЛМА-АТА, 2 дек — ПРАЙМ. "Росатом" предложил Казахстану постройку двух блоков АЭС общей мощностью 2400 МВт, сообщило посольство России в республике. Казахстан планирует увеличить добычу нефти до 100 миллионов тонн

"Росатом" предлагает Казахстану построить два блока АЭС, которые считаются самыми безопасными в мире. Об этом заявил генеральный директор ТОО "Росатом Центральная Азия" (дочернее предприятие "Росатома") Сергей Громов в ходе круглого стола "Атомная энергетика — основа энергетической независимости и технологического развития", — сказано в сообщении, опубликованном в субботу на официальной странице посольства в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что "общая мощность блоков, относящихся к самому современному, третьему поколению (3+), составит 2400 МВт, АЭС с подобным потенциалом сможет перекрыть до 20% недостающих потребностей в электроэнергии в Казахстане".

Согласно сообщению, что российская компания "готова обеспечить казахстанцев стабильным и выгодным источником энергии, построенным с использованием самых передовых и надежных технологий, что также сократит расход ископаемого топлива и уменьшит выбросы парниковых газов".

В июне 2022 года министерство энергетики Казахстана сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области. При этом российский "Росатом" наряду с корейской KHNP, китайской CNNC и французской EDF попал в шорт-лист потенциальных поставщиков технологии для возведения АЭС.