ДУБАЙ, 3 дек — ПРАЙМ. Главный исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает недостаточным вклад стран мира в климатическое финансирование в настоящее время, для этого требуется пять триллионов долларов вместо нынешних 900 миллионов. Всемирный банк увеличит долю климатического финансирования

"Нам нужно перейти от 900 миллионов долларов — где мы находимся сейчас — к пяти триллионам долларов, чтобы сделать декарбонизацию реальностью, и вопрос в том, являются ли пять триллионов долларов большими деньгами. Это, очевидно, не так уж и мало, но поместите пять триллионов долларов рядом с 7,1 триллионами долларов прямых и косвенных субсидий или с размером мировой экономики, который превышает 100 триллионов долларов. Я думаю, нам следует проявить смелость и сказать, что это возможно", — сказала она, выступая с основным докладом на Форуме бизнеса и филантропии в рамках климатической конференции ООН (COP28) в Дубае.

По ее словам, в прошлом году прямые субсидии на ископаемое топливо достигли рекордных 1,3 триллиона долларов из-за мер поддержки, вызванных кризисом стоимости жизни.

Как полагает глава МВФ, достижение отметки в пять триллионов долларов произойдет намного быстрее, если у частного сектора будет больше стимулов вносить свой вклад, что поможет перейти к смешанному финансированию.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

В четверг в Дубае открылась 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). В ней принимают участие более 160 глав государств и правительств.