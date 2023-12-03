ПАРИЖ, 3 дек — ПРАЙМ. Во Франции впервые выдали разрешение на разведку месторождений природного водорода, соответствующий декрет опубликован в воскресенье в официальном журнале правительства. Французы выявили украинский продукт, который мешает им жить

Разрешение касается департамента Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции.

"Эксклюзивное разрешение на разведку месторождений природного водорода, гелия и сопутствующих веществ касается зоны в 225 квадратных километров в Атлантических Пиренеях", — сообщается в тексте декрета, подписанного министерством энергетических преобразований.

Его получила сроком на пять лет. Это первое разрешение, выданное во Франции. Как отмечает телеканал BFMTV, всего было подано шесть таких заявок. Остальные находятся на рассмотрении.

Отмечается, что бурение начнется не ранее чем через два-три года, на него должно быть выдано дополнительное разрешение.

Во Франции на фоне планов правительства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году растет интерес к водороду, который, как считается, сможет заменить ископаемое топливо, особенно на производстве и в транспорте.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. К примеру, наиболее "чистым" водородом в отрасли считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников. Есть также "голубой" ("синий") водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.