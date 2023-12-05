МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии одобрило в качестве основы для переговоров проект меморандума с Россией об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики постановлении Совета министров. Представлен прогноз динамики товарооборота России и Белоруссии

"Одобрить проект меморандума между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в постановлении.

Документом Государственный комитет по науке и технологиям Белоруссии уполномочен на проведение переговоров по проекту меморандума. Представителям комитета разрешено при необходимости вносить в изменения в проект, не имеющие принципиального характера. Ведомство также наделено правом на подписание меморандума при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В конце ноября замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк сообщал, что республика и "Росатом" подготовили пакет документов о дальнейшем сотрудничестве в атомной энергетике, также подготовлен межправительственный документ, который будет подписан Белоруссией и РФ.