2023-12-06T13:45:24+03:00
2023-12-06T13:45:24+03:00
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2023
https://1prime.ru/energy/20231206/842475027.html
Мишустин отметил необходимость переориентации экспорта энергоресурсов
Энергетика
Новости
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Россию ждет много интересной работы в области энергетики — возведение новых мощностей для производства сжиженного природного газа, его переработки, а также создание и модернизация... ПРАЙМ, 06.12.2023
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, россия, михаил мишустин, энергоресурсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россию ждет много интересной работы в области энергетики — возведение новых мощностей для производства сжиженного природного газа, его переработки, а также создание и модернизация портовой и трубопроводной инфраструктуры для переориентации экспорта энергоресурсов с Запада на Восток, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Среди наших ближайших планов – возведение новых мощностей для производства сжиженного природного газа, его переработки, нефтехимии. А также создание и модернизация портовой и трубопроводной инфраструктуры для переориентации экспорта энергоресурсов с Запада на Восток. Так что и в этой сфере – работы предстоит много. И она будет интересной", — сказал он на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".