МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россию ждет много интересной работы в области энергетики — возведение новых мощностей для производства сжиженного природного газа, его переработки, а также создание и модернизация портовой и трубопроводной инфраструктуры для переориентации экспорта энергоресурсов с Запада на Восток, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС России

"Среди наших ближайших планов – возведение новых мощностей для производства сжиженного природного газа, его переработки, нефтехимии. А также создание и модернизация портовой и трубопроводной инфраструктуры для переориентации экспорта энергоресурсов с Запада на Восток. Так что и в этой сфере – работы предстоит много. И она будет интересной", — сказал он на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".