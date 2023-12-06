АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Россия и ОАЭ прорабатывают возможность использования российского оборудования в энергетических проектах в ОАЭ, заявил вице-премьер Александр Новак. Сбербанк добавил в мобильное приложение оплату сотовой связи в ОАЭ

"У нас прорабатываются совместные проекты по сертификации оборудования и использования российского оборудования в проектах в ОАЭ, осуществляется торговля нефтью и нефтепродуктами на взаимовыгодной основе. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс для развития сотрудничества в энергетике", — заявил Новак на полях переговоров на высшем уровне РФ-ОАЭ.

Он напомнил, что ОАЭ для России являются одним из ведущих стратегических партнеров в области энергетики. "Мы сотрудничаем и в многостороннем формате, таком как в рамках ОПЕК+, участвуем совместно в Форуме стран-экспортеров газа, в других энергетических форматах", — сказал Новак.