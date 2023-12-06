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2023
https://1prime.ru/energy/20231206/842476536.html
Россия и ОАЭ изучат применение российского оборудования, заявил Новак
Энергетика
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Россия и ОАЭ прорабатывают возможность использования российского оборудования в энергетических проектах в ОАЭ, заявил вице-премьер Александр Новак. "У нас прорабатываются... ПРАЙМ, 06.12.2023
энергетика, новости, россия, оаэ, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АБУ-ДАБИ, 6 дек — ПРАЙМ. Россия и ОАЭ прорабатывают возможность использования российского оборудования в энергетических проектах в ОАЭ, заявил вице-премьер Александр Новак.
"У нас прорабатываются совместные проекты по сертификации оборудования и использования российского оборудования в проектах в ОАЭ, осуществляется торговля нефтью и нефтепродуктами на взаимовыгодной основе. Уверен, что сегодняшние переговоры придадут дополнительный импульс для развития сотрудничества в энергетике", — заявил Новак на полях переговоров на высшем уровне РФ-ОАЭ.
Он напомнил, что ОАЭ для России являются одним из ведущих стратегических партнеров в области энергетики. "Мы сотрудничаем и в многостороннем формате, таком как в рамках ОПЕК+, участвуем совместно в Форуме стран-экспортеров газа, в других энергетических форматах", — сказал Новак.